Tenis: Tanara jucatoare Coco Gauff s-a calificat in finala de la Roland Garros

Stiri pe aceeasi tema

- Tanara jucatoare americana Coco Gauff (18 ani), care va disputa sambata finala probei de simplu feminin de la Roland Garros, impotriva polonezei Iga Swiatek, numarul unu mondial, a reusit sa se califice si in finala de dublu a turneului de Mare Slem din capitala Frantei, alaturi de compatrioata sa…

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff, 18 ani, locul 23 mondial, s-a calificat joi in finala turneului de Mare Slem de la Roland Garros, trecand in semifinale de italianca Martina Trevisan (59 WTA) in doua seturi, 6-3, 6-1, dupa o ora si 28 de minute, transmite AFP, potrivit agerpres. Fii…

- Coco Gauff a reușit la Paris cel mai important rezultat de pana acum al carierei, americanca de 18 ani calificandu-se in finala de la Roland Garros. Favorita 18, Gauff a trecut de Martina Trevisan (59 WTA).

- Finala feminina a acestei ediții de la Roland Garros se va stabili azi, iar dintre cele patru calificate in penultimul act, Iga Swiatek, liderul WTA, e favorita clara la trofeu. Prima semifinala s-a stabilit ieri, dupa ce rusoaica Daria Kasatkina, 20 WTA, a trecut de compatrioata sa Veronika Kudermetova…

- Rusoaica Daria Kasatkina, locul 20 WTA si cap de serie numarul 20, s-a calificat, miercuri, pentru prima data in cariera in semifinalele unui grand slam, la Roland Garros. Ea a invins-o, in sferturi, cu scorul de 6-4, 7-6 (5), pe compatrioata ei Veronika Kudermetova, locul 29 WTA si cap de serie numarul…

- Perechea romano-ucraineana Gabriela Ruse/Marta Kostiuk s-a calificat in sferturile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de Mare Slem de la Roland Garros, duminica, la Paris, dupa ce a trecut cu 4-6, 6-3, 6-4, de cuplul Catherine McNally (SUA)/Shuai Zhang

- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, numarul 4 mondial si finalist anul trecut la Roland Garros, s-a calificat in turul al treilea al turneului de Mare Slem din capitala Frantei, la capatul unui meci dificil impotriva cehului Zdenek Kolar (134 ATP), venit din calificari, de care a dispus in patru…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (31 ani, 63 WTA) s-a calificat in runda a doua a turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce a invins-o pe italianca Jasmine Paolini (26 ani, 55 WTA) cu 4-6, 6-1, 7-6 (10-5), marti, la Paris.