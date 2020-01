Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea româna Raluca Olaru si slovena Dalila Jakupovic au fost învinse de perechea Timea Babos (Ungaria)/Kristina Mladenovic (Franta) cu 7-5, 6-3, vineri, la Melbourne, în prima runda a probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis Australian Open, primul de Grand Slam…

- Zi de zi, fotoreporterii prezenți la Melbourne ne delecteaza privirile cu imagini care mai de care mai interesante. Joi, a venit rândul sa ghicim despre ce personaj este vorba. Mingea a fost surprinsa, cu o precizie incredibila, fix în momentul în care îi acoperea fața unuia…

- Rafael Nadal s-a calificat, joi, in turul trei la Australian Open, continuandu-si parcursul fara set pierdut la Melbourne. Ibericul nu a impresionat prin joc in fata argentinianului Delbonis, ratand 17 mingi de break in primele doua seturi, insa despre meci, inchis cu 6-3, 7-6(4), 6-1, se va vorbi tot…

- Australian Open 2020 debuteaza in noaptea de duminica spre luni, iar starurile tenisului au o sansa importanta de a atinge borne importante la Melbourne. Evident, cei care au cele mai mari sanse de a-si trece in cont noi recorduri sunt „Big 3“ din tenisul masculin, in ordinea actuala din clasamentul…

- Roger Federer (38 de ani) ramâne rezervat cu privire la șansele sale de a cuceri un nou titlu la Australian Open. Tenismenul elvețian a declarat ca are așteptari destul de mici pentru competiția de la Melbourne, care va debuta luni.Federer va debuta luni la Australian Open 2020, primul sau…

- Tragerea la sorți de pe tabloul masculin de la Australian Open 2020 a avut loc in aceasta dimineața. Rafael Nadal este favorit principal, in timp ce Novak Djokovic, marele sau rival, este favoritul doi al intrecerii de la Melbourne. Rafael Nadal deschide turneul cu o partida contra bolivianului Hugo…

- Ceremonia oficiala de predare a automobilelor a avut loc astazi în Federation Square din Melbourne, alaturi de Rafael Nadal, ambasadorul global al brandului Kia, câștigator al 19 titluri de Grand Slam în competiția de simplu masculin. Au fost prezentate oficialilor turneului…

- ​Ajuns la 33 de ani, Rafael Nadal continua sa aiba un cuvânt greu de spus la vârful ierarhiei ATP, ibericul reușind sa cucereasca doua Grand Slam-uri în 2019 (Roland Garros și US Open). Cu toate ca s-a apropiat la un singur titlu major de Roger Federer (20 de Grand Slam-uri, recordman…