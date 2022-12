Tenis / Primul trofeu din 2022! Filip Cristian Jianu, campionul turneului ITF de la Antalya

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii romani de tenis Nicholas David Ionel si Filip Cristian Jianu s-au calificat, marti, in optimile de finala ale turneului challenger de la Yokkaichi (Japonia), dotat cu premii totale de 53.120 de dolari, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Preturile sejururilor in Antalya vor creste in 2023 cu cel putin 15 pana la 20% fata de anul curent din cauza inflatiei din Turcia si a crizei energetice, a declarat Alin Burcea, prim-vicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT) si proprietarul unei agentii de turism, recomandandu-le…

- Tenismanul roman Filip Jianu a fost invins de croatul Nino Serdarusic cu 6-4, 4-6, 7-5, joi, in optimile de finala ale turneului challenger de la Yokohama, dotat cu premii totale de 53.120 de dolari, potrivit Agerpres.Jianu (21 ani, 306 ATP), care in primul tur trecuse de al saselea favorit, japonezul…

- Litoralul romanesc a scazut anul acesta cu aproximativ 20% fata de 2021 in ceea ce priveste numarul turistilor in hoteluri, iar Mamaia a inregistrat scaderea cea mai mare, de 25-30%, a declarat prim-vicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, in Antalya, Turcia,…

- Tenismanul roman Filip Jianu s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului challenger de la Yokohama, dotat cu premii totale de 53.120 de dolari, dupa ce l-a invins pe japonezul Hiroki Moriya, al saselea favorit, cu 7-6 (7), 0-6, 6-4, potrivit Agerpres.Jianu (21 ani, 306 ATP) a obtinut o…

- Tenismenul roman Filip Cristian Jianu (21 ani, 309 ATP) a ratat calificarea pe tabloul principal al turneului ATP 250 de la Sofia (Bulgaria), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 534.555 de euro. In ultimul tur al sesiunii preliminare, romanul a fost invins, in doua seturi,…

- Tenismenul roman Filip Cristian Jianu (21 ani, 314 ATP) a acces in turul al doilea, decisiv, al calificarilor pentru tabloul principal de simplu din cadrul turneului ATP 250 de la Sofia (Bulgaria), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 534.555 de euro. In primul tur al sesiunii…

- Tenismenul moldovean Ilia Snitari a castigat turneul ITF de la Constanta, Bright Trophy, competitie dotata cu premii in valoare totala de 15.000 de dolari, dupa ce l-a invins in finala, in doua seturi, scor 6-1, 6-3, pe ucraineanul Oleksandr Bielinski. Cap de serie nr. 5, Snitari il invinsese in semifinale…