- Simona Halep s-a calificat in turul 2 la WTA Praga, dupa ce a invins-o pe Polona Hercog, scor 6-1, 1-6, 7-6. A fost o victorie muncita, obtinuta dupa sase luni de pauza provocata de pandemia de coronavirus. Simona a avut nevoie de doua ore si jumatate pentru a obtine calificarea in turul 2, iar jocul…

- Halep si-a adjudecat fara emotii primul set cu 6-1, insa in setul doi a pierdut sase game-uri la rand, astfel ca acesta a fost adjudecat de slovena cu 6-1, dupa 39 de minute. In setul decisiv, Halep a condus cu 3-1, insa a fost egalata la 3. In cele din urma, sportiva din Constanta a reusit sa se impuna…

- Simona Halep, numarul 2 mondial, s-a calificat in turul doi al turneului de la Praga dupa un meci de doua ore si jumatate cu Polona Hercog, si a declarat ca este minunat sa se afle din nou pe teren."Mereu este greu sa joci contra Polonei, ma deranjeaza stilul ei. In primul set am fost sigura…

- In urma cu cateva momente Simona Halep s-a calificat in turul al doilea la turneul WTA de la Praga. Constanțeanca a invins-o in 3 seruri pe slovena Polona Hercog, scor 6-1, 1-6, 7-6. In turul al doilea Simona va juca in compania cehoaicei Barbora Krejcikova, cea care a invins-o pe romanca Patricia Țig.

- Jucatoarea romana Laura Paar (32 ani, 204 WTA) s-a calificat sambata in turul doi al calificarilor turneului WTA de la Praga (Cehia), dotat cu premii totale de 202.250 dolari, dupa ce a invins-o pe jucatoare ceha Linda Noskova (15 ani, 1.100 WTA) cu 6-2, 6-0, conform site-ului competitiei. Paar va juca…

- Simona Halep va juca saptamana viitoare primul turneu de tenis dupa o pauza competitionala de aproape 6 luni. Sportiva nu s-a retras de la US Open si are termen de gandire pana pe 31 august. Numarul 1 WTA, Ashleigh Barty, nu va merge la Flushing Meadows.Simona Halep a aterizat la Praga si…

- Patricia Maria Tig, locul 85 WTA, a fost eliminata, marti, în primul tur la turneul de la Palermo, fiind învinsa de estona Anett Kontaveit, locul 22 WTA si cap de serie numarul 4.Patricia Maria Tig a fost învinsa cu scorul de 6-3, 6-3.Si Irina Begu si Sorana Cîrstea…