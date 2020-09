Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, a fost descalificat de la US Open dupa ce a lovit in mod involuntar cu mingea o arbitra de linie, in finalul primului set al meciului cu spaniolul Pablo Carreno Busta, din optimile de finala ale turneului american de Mare Slem, duminica, la Flushing…

