- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu, al carei tata este roman, va incepe noul sezon din circuitul profesionist de tenis luna viitoare la Melbourne, cu ocazia unui turneu de pregatire in vederea Openului Australiei, informeaza Reuters.

- Jucatoarea britanica de tenis Emmma Raducanu (locul 19 WTA) a fost desemnata revelatia anului 2021 in ancheta realizata de Asociatia Jucatoarelor Profesioniste de tenis (WTA). Titlul de ”Jucatoarea anului” i-a revenit australiencei Ashleigh Barty, care ocupa locul 1 mondial.

- Emma Raducanu, noua reușita pe final de an. Rezultatele fabuloase obținute de tanara jucatoare britanica in 2021 ii aduc acum recunoașterea cuvenita. Jucatoarea cu tata roman este, la ora actuala, una dintre marile vedete ale tenisului, dar și ale sportului mondial. Emma Raducanu este onorata, la ora…

- Jucatoarea de tenis Emma Raducanu, castigatoarea turneului US Open, si inotatorul Adam Peaty, campion olimpic la Tokyo, au castigat, joi, premiile de cei mai buni sportivi ai anului acordate de Asociatia Jurnalistilor de Sport (SJA) din Marea Britanie, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Raducanu,…

- Mats Wilander o critica pe Emma Raducanu. Campioana de la US Open a avut un parcurs senzațional la primul ei sezon in circuitul WTA. Jucatoarea britanica cu tata roman a ajuns pe locul 19 in ierarhia mondiala. Mai mult, ea a fost desemnata „sportiva anului” in Marea Britanie. Totuși nu toate deciziile…

- Emma Raducanu, onorata in Marea Britanie. Jucatoarea britanica cu tata roman a avut un sezon de excepție. Tanara careabia a implinit 19 ani, pe 12 noiembrie, a uluit lumea tenisului dupa ce a caștigat US Open, venind din calificari. A fost prima jucatoare care a reușit aceasta performanța. Ajunsa pe…

- Simona Halep a pierdut primul duel cu Emma Raducanu. Deși nu s-au intalnit, inca, intr-un meci direct, jucatoarea din Marea Britanie cu tata roman și-a adjudecat „primul ghem”, indirect. Caștigatoarea de la US Open o domina pe Halep la capitolul caștiguri obținute din tenis, in 2021. In același clasament…

- Emma Raducanu a venit la Cluj fara antrenor. Caștigatoarea US Open din acest an participa la Transylvania Open fara a beneficia de ajutorul vreunui tehnician. Jucatoarea engleza cu tata roman s-a desparțit de Andrew Richardson, cel care a condus-o catre succesul de la Flushing Meadows, in septembrie.…