- Emma Raducanu, locul 12 WTA si cap de serie numarul 8, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 500 de la Stuttgart, cu premii totale de 611.000 de euro, si e la o victorie de un duel cu liderul WTA, Iga Swiatek.

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a revenit in circuitul profesionist de tenis dupa o pauza de sapte luni, impunandu-se in doua seturi, 7-6 (7/5), 6-3, in fata germancei Jule Niemeier, marti, in primul tur al turneului WTA de la Stuttgart (Germania), dotat cu premii totale de…

- Emma Raducanu (19 ani, locul 12 WTA), aflata in așteptarea primului meci de la turneul WTA500 din Stuttgart, a purtat la antrenamentul de astazi un tricou personalizat al celor de la Tottenham. Emma Raducanu se pregatește pentru turneul de la Stuttgart, acolo unde o va intalni in turul inaugural pe…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 26 WTA, cap de serie nr. 24) a castigat optimea de finala suta la suta romaneasca din turneul de la Indian Wells, in care a intalnit-o pe Sorana Cirstea (31 ani, 27 WTA, cap de serie nr. 26). Constanteanca si-a confirmat statutul de cea mai buna…

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu (19 ani) a ratat calificarea in optimile de finala ale turneului WTA de la Guadalajara (Mexic), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 239.477 de dolari. Creditata cu prima sansa la cucerirea trofeului, britanica de origine romana…

- Estoniana Anett Kontaveit a trecut sambata de letona Jelena Ostapenko, cu 6-3, 6-4, si s-a calificat in finala turneului de tenis WTA 500 de la Sankt Petersburg, dotat cu premii totale de 768.680 de dolari, unde o va intalni pe grecoaica Maria Sakkari, ce a trecut in prima semifinala de romanca Irina…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (31 ani, 38 WTA) a ratat calificarea in sferturile de finala la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. In optimi, romanca a fost invinsa, luni, 24 ianuarie, in trei seturi,…