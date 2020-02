Stiri pe aceeasi tema

- Aventura Patriciei Țig la Hua Hin (Thailanda) continua, jucatoarea noastra reușind sa se califice, vineri, în semifinalele competiției WTA de categorie International.Patricia a trecut, scor 6-4, 6-2, de Saisai Zheng (36 WTA, cap de serie numarul 4) dupa un meci care a durat o ora și 39 de…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, locul 4 mondial si principala favorita, s-a calificat lejer in sferturile de finala ale turneului WTA de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii totale de 275.000 de dolari, dupa ce a trecut joi in optimi de australianca Storm Sanders (319 WTA) in doua…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii totale de 275.000 de dolari, dupa o victorie facila obtinuta in fata chinezoaicei Xiaodi You, cu 6-1, 6-3. Tig (25 ani, 105 WTA), care si-a asigurat…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, locul 4 mondial si principala favorita, s-a calificat miercuri fara emotii in optimile Openului Thailandei, turneu WTA dotat cu premii totale de 275.000 de dolari, dupa ce a trecut in prima runda de olandeza Bibiane Schoofs (195 WTA), cu 6-2, 6-4.…

- Jucatoarea croata de tenis Petra Martic, locul 15 in clasamentul mondial si a doua favorita, a fost eliminata marti, in primul tur al Openului Thailandei, turneu WTA dotat cu premii totale de 275.000 de dolari, dupa ce a pierdut in doua seturi, 6-3, 6-4, in fata chinezoaicei Xiyu Wang (134 WTA).…

- Jucatoarea ucraineana Elina Svitolina, numarul 5 mondial, a fost eliminata din primul tur al turneului WTA de la Brisbane (Australia), dotat cu premii in valoare totala de 1,5 milioane dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-1, 6-1, de americanca Danielle Collins, intr-o partida disputata luni. Veterana…