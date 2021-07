Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Mitu si Elena Gabriela Ruse au pierdut, in perechi diferite, meciurile sustinute joi in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Palermo (Italia), dotat cu premii totale de 189.708 de euro. Perechea romano-olandeza Andreea Mitu/Rosalie van der Hoek, a doua favorita,…

- Jaqueline Cristian s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Palermo (Italia), dotat cu premii totale de 189.708 de euro, dupa ce a invins-o, miercuri seara, pe chinezoaica Qinwen Zheng, in doua seturi, scor 6-1, 6-4. Cristian (23 ani, 159 WTA) a obtinut victoria dupa o ora si 26…

- Perechea alcatuita din jucatoarele Gabriela Ruse (Romania) și Olga Danilovic (Serbia) s-au calificat miercuri seara in turul secund al probei de dublu feminin de la turneul de tenis de la Palermo, Italia, dotat cu...

- Perechea romano-olandeza Andreea Mitu/Rosalie van der Hoek s-a calificat, marti seara, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Palermo (WTA), dotat cu premii totale de 189.708 euro. Cele doua sportive au trecut cu scorul de 4-6, 6-4, 10-7 de Lara Arruabarrena…

- Perechea Irina Bara (Romania) / Sara Errani (Italia) s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului WTA 250 de la Hamburg, competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 189.708 euro. In optimi, jucatoarea romana si partenera sa s-au impus, in doua…

- Grupul “Lupii Noptii” este celebru in Rusia. Li se mai spune și “Mesagerii lui Putin” sau Ingerii lui Putin”. Grupul, care sprijina agenda anti-NATO a Moscovei, are adepți in Germania, Belarus, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Letonia, Republica Macedonia, Cehia, Romania, Serbia si, inclusiv, in Australia…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (7 WTA, favorita nr. 6) a fost eliminata in primul tur al turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce s-a inclinat surprinzator in trei seturi, 7-6 (7/1), 6-7 (2/7), 7-9, in fata slovenei Tamara Zidansek (85 WTA).…