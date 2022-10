Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana Gabriela Ruse a fost eliminata joi in optimile de finala ale turneului WTA de la Cluj. Ea era singura sportiva din Romania ramasa pe tabloul de simplu. Gabriela Ruse (24 de ani, nr 104 WTA) a cedat in optimile turneulu WTA Transylvania Open dupa un meci care a durat 3 ore si 26 de…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse, ultima reprezentanta a Romaniei la Transylvania Open, a fost eliminata joi seara din competiție, fiind invinsa in turul doi de favorita numarul 7, sportiva chineza Xiyu Wang, cu 6-1, 6-7 (8), 7-6 (6), dupa 3 ore ș

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse (24 ani, 104 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 250 Transylvania Open (Cluj Napoca, Romania), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 251.750 de dolari.In runda inaugurala, romanca a invins-o, in trei seturi,…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian (24 ani, 83 WTA) a ratat calificarea in optimile de finala ale turneului WTA 250 Transylvania Open (Cluj Napoca, Romania), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 251.750 de dolari. In runda inaugurala, romanca, sfert-finalista…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (27 ani,150 WTA) a ratat calificarea in optimile de finala ale turneului WTA 250 Transylvania Open (Cluj Napoca, Romania), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 251.750 de dolari. In primul tur, romanca a fost invinsa, marti, 11 octombrie,…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (29 ani, 46 WTA, cap de serie nr. 3) a ratat calificarea in optimile de finala ale turneului WTA 250 Transylvania Open (Cluj Napoca, Romania), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 251.750 de dolari. In runda inaugurala, romanca a fost…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan, cea mai bine clasata sportiva din Romania prezenta pe tabloul principal de la turneul de tenis Transylvania Open de la Cluj, a suferit luni o infrangere in primul tur, in fața sportivei germane Jule Niemeier (74 WTA), fiind asfel eliminata din competiție, anunța…

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse (24 ani, 101 WTA) a ratat calificarea in turul al treilea la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, care se disputa, in aceasta perioada, pe celebra arena de la Flusing Meadows. In turul secund, romanca a fost invinsa, scor 2-6, 6-7 (4), de Coco…