- Novak Djokovic, Rafael Nadal si Carlos Alcaraz, trei dintre principali favoritii, se afla pe aceeasi jumatate a tabloului la turneul de tenis de la Roland Garros, Grand Slam-ul pe zgura care debuteaza duminica, conform tragerii la sorti efectuate joi la Paris, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii…

- Pentru Simona Halep se apropie debutul la Roland Garros, jucatoarea noastra reușind sa revina in Top 20 WTA inaintea turneului de Grand Slam (ocupa locul 19). Aflata deja in Franța, caștigatoarea ediției din 2018 a competiției de la Paris a vorbit despre colaborarea cu Patrick Mouratoglou și despre…

- Patrick Mouratoglou (51 de ani), antrenorul Simoeni Halep, a analizat posibilii caștigatori ai Grand Slam-ului de la Roland Garros cu o saptamana inaintea inceperii turneului. Turneul de la Rolland Garos se va disputa in perioada 22 mai - 5 iunie Intrebat ce favoriți are pe tabloul masculin, Mouratoglou…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, detinatorul recordului de titluri de Mare Slem (21), a afirmat ca in prezent are nevoie de mai mult timp pentru recuperare, in conditiile in care corpul sau "este ca o masina veche", informeaza Reuters. Nadal, in varsta de 35 ani, revenit in competitie dupa o pauza de…

- Grecul Stefanos Tsitsipas, nr. 5 mondial, si germanul Alexander Zverev, nr. 3 mondial, vor juca in semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.744.165 de euro, dupa victoriile obtinute in sferturile de finala. Vineri seara, Tsitsipas a trecut in trei seturi, 6-3,…

- Carlos Alcaraz l-a invins pe Rafael Nadal in sferturile Mastersului de la Madrid, iar detinatorul recordului de trofee de Grand Slam (21) a avut numai cuvinte de lauda la adresa tanarului sau compatriot.

- Cu o luna și jumatate inainte de startul Roland Garros, Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, și Carlos Moya, antrenorul lui Rafael Nadal, nu s-au pus de acord cu privire la forma in care ibericul va fi la turneul din Paris. Al doilea turneu de Grand Slam va incepe pe 22 mai, iar Mouratoglou…

- Rafael Nadal va sta pe bara aproximativ șase saptamani din cauza unei fracturi la coasta, noteaza BBC. Accidentarea a avut loc sambata in timpul victoriei impotriva lui Carlos Alcaraz in semifinala de la Indian Wells. Tenismenului i s-a taiat respirația și a spus ca s-a simțit amețit. Nadal, in varsta…