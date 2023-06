Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins formatia ucraineana Polisia Jitomir, nou-promovata in prima liga, cu scorul de 1-0 (0-0), duminica, intr-un meci amical jucat in stagiul de pregatire din Austria. CITESTE SI Rezultate la Euro U21: Anglia U21 s-a calificat in sferturi. Germania U21,…

- Meciurile de duminica din etapa a doua a fazei grupelor de la Campionatul European de Fotbal U21 au furnizat un nou rezultat supriza și au confirmat a treia echip calificata in sferturi, dupa ce Anglia U21 a invins Israel U21.Anglia U21 – Israel U21 2-0 (1-0) CITESTE SI Kalidou Koulibaly paraseste…

- Perechea de dublu mixt a Romaniei formata din Bernadette Szozcs si Ovidiu Ionescu a pierdut, duminica, in semifinale la Jocurile Europene Cracovia Malopolska 2023, astfel ca va juca pentru medaliile de bronz, noteaza news.ro.Perechea de dublu mixt se afla in fata primei clasari pe podium pentru tenisul…

- Bernadette Szocs are un parcurs impecabil pana in acest moment la Jocurile Europene Cracovia Malopolska 2023, conform news.ro.A doua victorie de pe tabloul de simplu feminin i-a asigurat calificarea printre primele opt jucatoare, in sferturile de finala.In runda programata in aceasta dimineata, Bernadette…

- Perechea de dublu mixt a Romaniei formata din Bernadette Szozcs si Ovidiu Ionescu s-a calificat in semifinalele Jocurilor Europene Cracovia Malopolska 2023, iar in joc sunt medaliile si calificarea directa la Jocurile Olimpice de la Paris! Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu au invins din nou intr-o…

- Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu s-au calificat, vineri, in sferturile de finala ale probei de dublu mixt din cadrul competitiiei de tenis de masa de la Jocurile Europene Cracovia Malopolska. Cei doi sportivi au invins echipa slovena Deni Kozul / Katarina Strazar, scor 3-2 (11-7, 11-5, 5-11, 9-11,…

- Perechea alcatuita din jucatoarea romana Bernadette Szocs si austriaca Sofia Polcanova s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale probei feminine de dublu, la Campionatele Mondiale individuale de tenis de masa de la Durban (Africa de Sud), dupa ce a invins cuplul german Nina Mittelham/Xiaona…

- Echipa masculina de sabie juniori a Romaniei a pierdut luni semifinala cu Statele Unite, la Campionatele Mondiale de Juniori si Cadeti, si va lupta pentru medalia de bronz a concursului, cu Uzbekistan.Romania a intrat in concursul de luni infruntand Cehia in 16-imi. Tricolorii au castigat cu 45-33…