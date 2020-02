Stiri pe aceeasi tema

- Patricia Tig a debutat cu o victorie la primul turneu WTA jucat in 2020, in Thailanda. Romanca a trecut in trei seturi de chinezoaica Yafan Wang și va juca in turul doi tot impotriva unei alte sportive din China.

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig s-a calificat, marti, in optimile de finala ale Openului Thailandei. Aceasta a invins-o la Hua Hin pe chinezoaica Yafan Wang, a sasea favorita, cu scorul de 6-1, 1-6, 7-6 (7-5). Tig (25 ani, 105 WTA) a obtinut victoria dupa doua ore si 13 minute, intr-un meci…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig s-a calificat, marti, in optimile de finala ale Openului Thailandei, turneu WTA dotat cu premii totale de 275.000 de dolari, dupa ce a invins-o la Hua Hin pe chinezoaica Yafan Wang, a sasea favorita, cu 6-1, 1-6, 7-6 (7-5). Tig (25 ani, 105 WTA)…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Fetecau a castigat turneul ITF de la Nonthaburi (Thailanda), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, in urma abandonului compatrioatei sale Patricia Tig in finala de duminica, dupa primul set, castigat cu 6-3. Tig (25 ani, 105 WTA), principala favorita,…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, fosta numarul unu mondial si castigatoarea Australian Open in 2016, a fost eliminata in optimile de finala ale editiei din acest an a turneului de Mare Slem de la antipozi, fiind invinsa in trei seturi, 6-7 (5/7), 7-6 (7/4), 6-2, de rusoaica Anastasia Pavliucenkova,…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, nr. 1 WTA, s-a calificat duminica in sferturile de finala ale Australian Open, primul Grand Slam al anului de la Melbourne, dupa ce a invins-o pe americanca Alison...

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea (29 ani, 74 WTA) a fost invinsa de adolescenta americana Cori Gauff (15 ani, (67 WTA) cu 4-6, 6-3, 7-5, miercuri, la Melbourne, in runda a doua a turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (28 de ani, nr. 4 WTA) a castigat pentru al treilea an consecutiv ancheta de Favorita a Fanilor in circuitul WTA, a anuntat vineri asociatia jucatoarelor profesioniste de tenis.