- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului WTA 500 de la Stuttgart, dotat cu premii totale de 565.530 de dolari, dupa ce a invins-o, vineri seara, pe rusoaica Ekaterina Alexandrova (locul 34 WTA), cu 6-1, 6-4.

- Jucatoarea romana Simona Halep, a doua favorita a turneului WTA de la Suttgart (Germania), o va avea ca adversara in sferturile de finala ale acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 565.530 de dolari, pe rusoaica Ekaterina Alexandrova. Joi, in optimile de finala, Alexandrova a reusit…

- Cehoaica Marketa Vondrousova va fi adversara romancei Simona Halep in optimile de finala ale turneului de tenis de la Stuttgart (WTA 500), dotat cu premii totale de 565.530 de dolari. Marketa Vondrousova, 21 de ani, locul 20 WTA, a invins-o miercuri pe compatrioata sa Marie Bouzkova (22…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza (16 WTA, cap de serie nr. 9) s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 1.835.490 dolari, dupa ce a invins-o pe belarusa Arina Sabalenka (8 WTA, cap de serie nr. 3) in trei seturi, 3-6, 6-3,…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza s-a calificat fara probleme in sferturile de finala ale turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 1.835.490 dolari, dupa ce a invins-o pe poloneza Iga Swiatek cu 6-0, 6-4. Muguruza a obtinut victoria in doar 69 de minute,…

- Jucatoarea franceza de tenis Fiona Ferro, a doua favorita, a obtinut fara emotii biletul pentru sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Lyon (Franta), dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, dupa ce adversara sa din optimi, cehoaica Tereza Martincova, a abandonat la scorul de 6-2, 4-1…

- Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre victoria de duminica a Simonei Halep in meciul cu Iga Swiatek, unde Halep „a demonstrat ca și in tenis pe poate juca cu capul”. Simona Halep (locul 2 in clasamentul WTA) a castigat meciul si s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Australian…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, o va intalni pe Iga Swiatek in optimile de finala ale turneului Australian Open, dupa ce poloneza a trecut de frantuzoaica Fiona Ferro cu 6-4, 6-3, vineri, la Melbourne, in runda a treia. Halep (29 ani), a doua favorita, a reusit sa castige…