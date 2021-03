Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost invinsa, luni, in prima runda a probei de simplu a turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 565.530 de dolari, in timp ce Monica Niculescu s-a calificat in sferturile probei de dublu. Bogdan (28 ani, 99 WTA) a fost intrecuta…

- Sezonul turneelor de hard continua cu competiția feminina WTA 500 de la Sankt Petersburg, unde Romania e reprezentata de Jaqueline Cristian (160WTA) și Ana Bogdan (99 WTA), noteaza mediafax. Jaqueline Cristian a reușit duminica sa se califice in premiera pentru ea pe tabloul principal al unui…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (30 ani, 67 WTA) a ratat calificarea in sferturile de finala ale turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), competitie dotata cu premii in valoare totala de 1.835.490 dolari, dupa ce a fost invinsa de estoniana Anett Kontaveit (25 ani, 24 WTA), cap de…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (28 ani; nr. 96 WTA) a fost eliminata din turneul Phillip Island Trophy (WTA 250) de la Melbourne, competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 235.238 de dolari. Ea a fost invinsa, scor 4-6, 7-5, 2-6, de Zarina Dias (Kazahstan), intr-o partida…

- Jucatoarea franceza de tenis Caroline Garcia (43 WTA, favorita nr.10) a fost eliminata sambata, in primul tur al turneului Phillip Island Trophy (WTA 250), care are loc la Melbourne, dotat cu premii totale de 235.238 dolari americani, dupa ce a pierdut in doua seturi, 7-5, 6-3, in fata japonezei…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (28 ani, 96 WTA) a parasit prematur Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, fiind invinsa, scor 3-6, 1-6, de americanca Danielle Collins (27 ani, 40 WTA), intr-o partida disputata marti, la Melbourne, in runda inaugurala. Pentru prezenta pe tabloul…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams a invins-o fara probleme in doua seturi, 6-1, 6-4, pe australianca Daria Gavrilova, luni la Melbourne, in meciul sau de debut la turneul Yarra Valley Classic, de categoria WTA 500, dotat cu premii totale in valoare de 565.530 dolari. Williams, in varsta…