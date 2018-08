Ana Bogdan (87 WTA) a invins-o in doua seturi, scor 7-6/2, 6-3, pe campioana en-titre, rusoaica Ekaterina Makarova (30 WTA, a patra favorita), intr-o partida care a durat o ora si jumatate, potrivit Mediafax.

Ana a contracarat inteligent jocul variat al Makarovei si a gestionat cu luciditate tie-break-ul setului inaugural. Cu un plus din punct de vedere mental, eleva lui Gabi Moraru a controlat actul secund si s-a impus datorita unei deplasari excelente in teren si a unor lovituri care au pus-o mai mereu in dificultate pe Makarova.

In turul urmator, Ana Bogdan (25 de ani) o va…