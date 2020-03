Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara o va infrunta pe rusoaica Daria Kasatkina (73 WTA), cap de serie numarul sapte, in optimile de finala ale turneului WTA de la Lyon, dotat cu premii totale de 275.000 de dolari, dupa ce aceasta s-a impus, marti, in prima runda, in fata frantuzoaicei Pauline Parmentier…

- Jucatoarele romane de tenis Jaqueline Cristian si Irina Bara s-au calificat luni in turul al doilea al turneului WTA de la Lyon (Franta), dotat cu premii totale de 275.000 de dolari. Cristian (174 WTA), venita din calificari, a trecut in primul tur de australianca Priscilla Hon (129 WTA)…

- Irina Bara (168 WTA) a muncit din greu pentru calificarea in optimile turneului de la Lyon . Venita din calificari, romanca a trecut de Timea Babos (Ungaria, 99 WTA), cu scorul de 6-3, 6-7(2), 6-4. Meciul a durat doua ore și 43 de minute. In turul urmator, Bara o va intalni pe invingatoarea partidei…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian, locul 174 WTA si cap de serie numarul 8, s-a calificat in turul doi la turneul WTA de la Lyon, dupa ce a invins-o in doua seturi, 6-2, 6-0, pe australianca Priscilla Hon (129 WTA).

- Jucatoarele romane de tenis Jaqueline Cristian si Irina Bara vor evolua, duminica, in runda finala a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Lyon (Franta), dotat cu premii totale de 275.000 de dolari. Cristian (21 ani, 174 WTA) a trecut in prima runda preliminara de spaniola…

- ​​Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, locul 4 mondial si principala favorita, a fost eliminata vineri, în sferturile turneului WTA de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii totale de 275.000 de dolari, dupa ce a pierdut în doua seturi, 6-4, 6-2, în fata japonezei Nao Hibino…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, nr. 1 WTA, s-a calificat duminica in sferturile de finala ale Australian Open, primul Grand Slam al anului de la Melbourne, dupa ce a invins-o pe americanca Alison Riske, cap de serie 18, cu 6-3, 1-6, 6-4. In sferturi, Barty va juca cu cehoaica…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost invinsa de rusoaica Ekaterina Alexandrova cu 6-4, 6-2, vineri, in sferturile de finala ale turneului WTA 125 K de la Limoges (Franta), dotat cu premii totale de 125.000 de dolari. Principala favorita (25 ani, 42 WTA) a obtinut victoria intr-o ora si 11 minute.…