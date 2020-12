Tendinte in HR: educatie neconventionala pentru angajati. "Despre bani si fericire", primul sitcom de educatie financiara din Romania destinat companiilor

Tendinte in HR: educatie neconventionala pentru angajati. "Despre…

Orange Romania si-a unit fortele cu Exploratist pentru a ajuta angajatii sa-si redefineasca comportamentele financiare si sa-si gestioneze mai usor temerile legate de viitorul lor in relatia cu banii, dezvoltand primul sitcom de educatie financiara din Romania, intitulat "Despre bani si fericire". Cele 8 episoade tematice ale seriei, filmate special pentru angajatii Orange, sunt plasate atat pre-pandemie, cat si in "zilele noastre", si ofera raspunsuri la provocari actuale de natura financiara.



In contextul muncii de acasa, companiile dezvolta cai alternative pentru mentinerea angajamentului…