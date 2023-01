Temperaturile se apropie de limitele normale pentru această perioadă Miercuri, cerul va fi variabil spre senin. Soarele rasare la ora 07:56. Temperaturile nocturne vor cobori sub pragul de ingheț, iar peste zi nu vor urca mai mult de doua, trei grade, cu plus. La munte, se vor inregistra temperaturi negative, dar nu va ninge. Vantul va sufla slab spre moderat, iar izolat se vor forma condiții de ceața. Soarele va apune la ora 17:24. Valorile termice se vor incadra intre 0 și 3 grade, mai scazute la munte. Joi, temperaturile nocturne sunt in scadere. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

