Temperaturile se apropie de cele caniculare Marți, atmosfera se va imparți intre cer senin și noros. Soarele rasare la ora 05:36. Vremea ramane in continuare instabila cu posibile averse și descarcari electrice, in zona montana, iar in zonele de deal și campie, disconfortul termic se va accentua local. Izolat se vor forma condiții de grindina. Vantul va sufla cu unele intensificari de scurta durata. Soarele va apune la ora 21:23. Maxima zilei va urca in jurul valorii de 31 de grade. Miercuri, va fi vreme frumoasa. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va continua sa fie instabila și luni, 17 mai 2021, anunța meteorologii. Va ploua in cea mai mare parte a tarii. Temperaturile maxime vor varia intre 16 și 25 de grade Celsius, iar cele minime intre 6 și 14 grade. Se vor semnala averse si descarcari electrice, ziua in jumatatea de vest si local…

- Cantitatile de apa vor depasi pe arii restranse 15...20 l/mp. Izolat va cadea grindina. Vantul va sufla slab si moderat, trecator cu unele intensificari, iar in timpul ploilor, mai ales spre seara va lua aspect de vijelie. Temperaturile maxime se vor situa sub mediile multianuale in regiunile vestice…

- Joi, cer variabil cu innorari temporare. Soarele rasare la ora 06:17. In perioada diurna, atmosfera se va incalzi. Izolat, spre seara se vor inregistra ploi insoțite de descarcari electrice. Posibil sa se formeze condiții de grindina. In depresiuni, temperaturile vor fi mai scazute. Vantul va sufla…

- Astazi, in jumatatea de nord a tarii vremea va fi rece pentru ultima decada a lunii aprilie, iar in rest, valorile termice, comparabile cu cele din ziua precedenta, se vor situa in jurul mediilor multianuale. Cerul va fi temporar noros, iar pe areale mici se vor semnala ploi slabe, cu o probabilitate…

- Astazi, vremea va fi in general inchisa si in cea mai mare parte a tarii cu mult mai rece decat in mod normal pentru aceasta perioada. Temperaturile maxime se vor incadra intre 6 si 15 grade. Temporar va ploua in toate regiunile, iar la munte se vor semnala precipitatii mixte. Izolat, cantitatile de…

- Astazi, vremea va fi in general inchisa si in cea mai mare parte a tarii cu mult mai rece decat in mod normal pentru aceasta perioada. Temperaturile maxime se vor incadra intre 6 si 15 grade. Temporar va ploua in toate regiunile, iar la munte se vor semnala precipitatii mixte. Izolat, cantitatile de…

- Astazi, vremea va fi calda pentru aceasta data in cea mai mare parte a tarii, iar ca aspect in general frumoasa. Cerul va fi variabil, cu unele innorari in nord-vest si in zonele de munte, unde izolat se vor semnala ploi de scurta durata. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari la munte.…

- Astazi, vremea va fi apropiata de normal sub aspect termic in cea mai mare parte a tarii. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar mai accentuate in sud-est, unde trecator si izolat va ploua slab, precum si in nord si nord-vest, unde conditiile pentru precipitatii vor fi reduse. Vantul va avea intensificari…