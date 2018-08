Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile peste valorile termice medii normale vor continua in perioada septembrie - noiembrie in cea mai mare parte a Europei, conform prognozelor prezentate marti de The Weather Company, citate de Reuters. ''In numeroase regiuni din nordul si vestul Europei, inclusiv in Marea Britanie,…

- Meteorologii de la ANM au emis o estimare a valorilor termice medii pentru perioada de prognoza 27 august - 9 septembrie.Astfel, în Transilvania, între 27 și 30 august vor fi temperaturi maxime de 27...28 de grade, caracterizând o vreme apropiata de normal din punct…

- Meteorologii anunța ca, de vineri, ca în aproape toata țara vor fi perioade de instabilitate atmosferica, ploi și vijelii. Atenționarea este valabila pâna duminica noaptea. Astfel, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) arata ca de vineri, de la ora 15 pâna duminica la ora…

- Vremea va fi in continuare frumoasa si calduroasa in majoritatea regiunilor, cu unele innorari in zonele montante, unde izolat vor fi averse si descarcari electrice. Meteorologii avertizeaza insa ca, pe 15 august, tara noastra va fi lovita de masa de aer saharian care face deja ravagii in Europa,…

- Vremea va fi in continuare frumoasa si calduroasa in majoritatea regiunilor, cu unele innorari in zonele montante, unde izolat vor fi averse si descarcari electrice. Meteorologii avertizeaza insa ca pe 15 august tara noastra va fi lovita de masa de aer saharian care face deja ravagii in Europa, dar…

- Vremea atipica din aceasta vara i-a luat prin surprindere și pe cei care fac prognozele. Meteorologii de la ANM au precizat ca vinovata de vremea din luna iulie ar fi masa de aer rece care a stationat în zona central-estica a Europei, în timp ce pe partea…

- Meteorologii anunța ca ploile se vor extinde pe tot teritoriul țarii de miercuri, insa temperaturile raman cele normale pentru aceasta perioada. Vremea va fi capricioasa pana la sfarșitul lunii. „De mați, se inmulțesc ploile, ca și apariție, dar și ca arie. Daca luni au fost doar cateva celule, de marți…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 2 iulie, prognoza meteo pentru perioada 2-15 iunie, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile țarii. Vezi și prognoza meteo pentru iulie și august 2018. Meteorologii anunța canicula și seceta. Hidrologii,…