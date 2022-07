Stiri pe aceeasi tema

- De astazi, valul de caldura intra prin vestul, sudul și sud-vestul Romaniei. ANM anunța ca indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași local pragul critic de 80 de unitați, iar pentru urmatoarele zile valul de caldura se va intensifica. In general, temperaturile maxime se vor situa intre 35 și…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Meteorologii apreciaza ca pana in data de 1 iulie tendinta vremii va fi de incalzire si va deveni caniculara, cu o medie a temperaturilor maxime ce se va apropia de 38 de grade. Vor fi in crestere si…

- Temperaturile vor fi mai ridicate fața de cele specifice acestei perioade, conform prognozei meteo pentru urmatoarea perioada, emisa marți, 21 iunie, de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 20.06.2022 – 27.06.2022Valorile termice vor fi ușor maii ridicate decat cele specifice…

- Valorile termice vor fi in crestere in urmatoarele doua saptamani (19 – 26 iunie) la nivelul intregii tari, pana la maxime de 33 de grade Celsius, iar probabilitatea pentru averse se va mentine ridicata in anumite perioade, conform prognozei de specialitate, publicata luni de Administratia Nationala…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani. Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice acestei perioade, din 20 iunie pana pe 11 iulie. Cantitatile de precipitatii vor fi deficitare. Saptamana 13 – 20 iunie Valorile termice vor…

- ANM: Vremea pana 11 iulie. Meteorologii anunța temperaturi mai ridicate decat cele normale și cantitați de precipitații deficitare Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani. Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice acestei…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat, luni, prognoza in intervalul 6 – 19 iunie, in fiecare regiune a țarii. Potrivit ANM, in urmatoarele zile, vremea va fi instabila, iar temperaturile se vor situa in jurul valorilor medii de 28 de grade Celsius. Dupa 10 iunie, valorile termice vor…

- Temperaturile maxime vor ajunge joi la 30 de grade Celsius, iar dupa-amiaza sunt posibile averse și vant, potrivit prognozei speciale pentru Capitala, emisa de Administrația Naționala de Meteorologie.