- Cresterea numarului de cazuri din ultima saptamana il face pe medicul timisorean Virgil Musta sa creada ca mult discutatul val doi a inceput ”sa loveasca” in anumite parti din tara

- Meteorologii de la ANM au emis un nou avertimsent de tip cod galben de ploi torențiale, care va afecta aproape toata țara.Avertismentul este valabil in intervalul 10 iunie, ora 12:00 – 11 iunie, ora 10:00In Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, local in Muntenia și Moldova, precum și in…

- Copiii cu varsta sub doi ani nu trebuie sa poarte masti! Este avertismentul Asociatiei de Pediatrie din Japonia, care a lansat un apel urgent catre parinti in momentul ridicarii restrictiilor aplicate in tara pentru combaterea coronavirusului. Motivul este ca maștile pot ingreuna respiratia copiilor…

- Specialiști spun ca pacienții cu afecțiuni cardiovasculare sunt una dinte categoriile cele mai vulnerabile in cazul infectarii cu noul coronavirus, subliniind importanța testarii acestora la internare. In condițiile in care restricțiile in vigoare interzic desfașurarea de evenimente care sa reuneasca…

- Meteorologii de la ANM au emis o noua serie de avertismente de tip cod galben de vreme rea.Avertismentul este valabil in perioada 20 mai, ora 08:00 – 21 mai, ora 18:00.In intervalul menționat, in Oltenia, Banat, Muntenia, Dobrogea și in cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei vor fi perioade…

- Gravidele,i ncepand din primul trimestru de sarcina, ar putea avea probleme, daca limita temperaturii pentru accesul in anumite incinte va fi de 37 grade Celsius, avertizeaza medicii. Majoritatea femeilor insarcinate au o temperatura mai mare, in jur de 37,1 – 37,2 grade Celsius. Mai mult…

- Medicii veterinari recomanda proprietarilor de pisici sa tina felinele in casa, pentru a preveni raspandirea noului coronavirus. Reprezentantii Asociatiei Veterinarilor din Marea Britanie spun, totusi, ca...

- Noi simptome ale infectarii cu coronavirus. Avertismentul medicilor Au aparut noi simptome ale infectarii cu coronavirus. La o anumita categorie de pacienti cu COVID-19, medicii au observat simptome neurologice, de la stari de confuzie pana la atac vascular cerebral. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag…