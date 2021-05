Temperaturi modeste pentru acest sfârșit de primăvară Luni, se anunța ploi zgomotoase spre dupa-amiaza zilei. Soarele rasare la ora 05:41. Vremea se menține instabila pe tot parcursul zilei. Dimineața, in unele zone se semnaleaza ceața și temperaturile sunt scazute pentru aceasta perioada. Spre amiaza cerul va deveni predominant noros, apoi ziua va continua cu ploi insoțite de fenomene electrice, iar cantitațile de apa cumulate vor fi insemnate, iar vantul va sufla de la slab la moderat. Soarele va apune la ora 21:10. Valorile minime se vor situa intre 7 și 11 grade, iar cele maxime in jurul valorii de 16 grade. Marți, cerul va fi mai … Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

