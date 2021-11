Miercuri, se vor inregistra temperaturi negative, in prima parte a dimineții. Soarele va rasari la ora 07:28. Norii joși și ceața vor fi prezenți in special in zonele joase. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab spre moderat cu intensificari in zonele inalte. Soarele va apune la ora 16:57. Minimele se vor inregistra intre 0 și -2 grade, mai scazute intre vai, iar maximele se vor situa in jurul valorii de 7 grade.

Joi, cerul va fi variabil.