- Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabil in Alba și alte județe din țara Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabil in Alba și alte județe din țara. Codul este valabil luni, de la ora 12 pana la ora 22. In acest interval,…

- Meteorologii au emis vineri un cod galben de ploi care intra in vigoare la ora 14 și va fi in vigoare pana duminica seara. Avertizarea vizeaza intreaga țara. Codul galben va fi in vigoare de vineri ora 14.00 pana duminica, ora 22.00, spun meteorologii. Avertizarea anunța instabilitate atmosferica temporar…

- Meteorologii au emis, joi, o avertizare de vreme rea pentru 17 județe din țara. Potrivit ANM cantitatile de apa vor depasi 20…30 l/mp si izolat 40 l/mp. Codul galben intra in vigoare azi la ora 12:00 și este valabil pana in aceasta seara la ora 21:00. In Crișana, Maramureș, local in Transilvania, Banat…

- Vremea va fi frumoasa si deosebit de calda. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea si dimineata. Vantul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 27 si 30 de grade, iar cele minime intre 10 si 15 grade.

- Meteorologii au emis joi o noua avertizare de Cod galben pentru 28 de judete din tara. Cantitatile de apa vor depasi pe 30 l/mp si izolat 40 l/mp. Asta in timp ce in București temperatura maxima va fi azi de 32 de grade Celsius.Codul galben de vreme rea va intra in vigoare la ora 12:00 și va fi valabil…

- Meteorologii au emis, marti, o noua avertizare cod galben de ploi torențiale și furtuni, valabila in 19 de judete și regiuni, incepand de miercuri, ora 12.00. București este și el vizat de aceasta noua alerta meteo. Codul galben intra in vigoare miercuri, de la ora 12.00 și este valabil pana in aceasta…

- Fenomene meteo extreme, temperaturi scazute. Ce spun meteorologii despre vremea din urmatoarele zile Administrația Naționala Meteorologie a emis, astazi, avertizari meteo cod portocaliu și galben de ploi torențiale in mai bine de jumatate din țara. Temperaturile scad brusc, cu maxime in jurul a 19 grade,…

Meteorologii ANM au emis astazi, 2 Aprilie 2022, o avertizare de cod galben de ninsori insemnate cantitativ la munte, in mai multe județe din Romania, inclusiv Cluj. Codul galben va intra in vigoare...