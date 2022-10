Meteorologii anunța o schimbare drastica a vremii in unele regiuni din Romania. Pana duminica, 23 octombrie, ora 13.00, cateva zone din țara se afla sub avertizare de vant puternic. Ulterior, vremea se va incalzi considerabil. Vor fi temperaturi de vara in plina toamna. In urmatoarele zile, valorile termice vor fi peste specificul perioadei. Vant puternic […] The post Temperaturi de vara in plina toamna. Zonele cu 28 de grade Celsius, vremea a luat-o razna appeared first on Playtech Știri .