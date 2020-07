Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEO. La noapte, in tara, cerul va fi mai mult senin. Spre sfarșitul intervalului in extremitatea de vest a țarii vor fi unele innorari și condiții pentru averse, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 9 grade in depresiunile…

- Vremea a fost deosebit de calda si in general instabila in cursul dupa-amiezii cand cerul a prezentat innorari accentuate si local au cazut ploi cu caracter de aversa insotite de descarcari electrice. Cantitatea maxima de apa precipitatii inregistrata a fost de 8 /mp la Ocna Sugatag. Vantul a suflat…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. In nord-vestul țarii vor fi innorari temporar accentuate și local se vor semnala averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului ce pot lua și aspect de vijelie. Izolat cantitațile de apa vor depași 15 l/mp și vor fi condiții de grindina. In celelalte regiuni, cerul…

- Vreme instabila și rece in weekend. Temperaturi scazute pe 1 iunie. Vremea va fi instabila si rece in zilele urmatoare. Innorarile vor fi temporar accentuate și va ploua in aproape toata țara. Vremea va fi in general instabila si racoroasa sambata, chiar rece pentru sfarsitul lunii mai in nord-estul,…

- Potrivit meteorologilor, in intervalul 20 mai, ora 8:00 – 21 mai, ora 18:00, in Oltenia, Banat, Muntenia, Dobrogea si in cea mai mare parte a Transilvaniei si Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, vijelii, intensificari…

- Astazi, cerul va fi variabil, cu innorari temporare in vestul, centrul și nordul țarii, unde mai ales spre seara și noaptea, pe arii restranse, se vor semnala ploi de scurta durata. Vantul va prezenta intensificari la munte, in special in zona inalta, unde se vor atinge viteze de 60…70 km/h, iar in…

- Vor fi intervale cu innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, posibil pe suprafețe mici cu aspect de vijelie, in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei, in zonele montane și submontane, local in Oltenia, in jumatatea…

- LA NOAPTE Cerul va fi variabil, mai mult senin in sud-estul teritoriului, dar cu innorari mai accentuate spre dimineata in nord-vest, insa condițiile de ploaie slaba vor fi reduse. Vantul va sufla in general moderat pe crestele montane inalte, precum și in nord-vestul și sud-estul țarii și…