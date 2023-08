Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Iran au impus doua zile nelucratoare din cauza valului de caldura fara precedent care a lovit țara.Autoritațile din Iran au stabilit ca miercuri și joi sunt zile nelucratoare. Masura a fost luata din cauza „caldurii fara precedent", conform mediafax Persoanelor in varsta și…

- Autoritațile din Bulgaria au anunțat ca, in cazul inregistrarii unor temperaturi de peste 35 de grade Celsius, in intervalul orar 13:00 – 21:00, circulatia autocamioanelor cu masa de peste 20 tone va fi restrictionata pe anumite sectoare de drum aflate pe teritoriile regiunilor Ruse, Sumen,Targoviste…

- Temperaturi de peste plus 50 grade Celsius in Statele Unite, un record istoric de plus 45,3 grade Celsius in Catalonia, plus 43 grade Celsius la Phoenix au fost inregistrate in ultimele 24 de zile. Fara schimbarile de clima, aceste canicule ar fi fost ”absolut imposibile” in Europa și America de Nord,…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA anunta ca, luni dupa-amiaza, traficul feroviar se desfasoara in conditii speciale, cu limitarea vitezei de circulatie a trenurilor,... The post Restricții de viteza pe calea ferata, intre Santana și Gurahonț, din cauza caniculei care aduce temperaturi de peste…

- Valul de caldura ”Cleon” parjolește Europa. Temperaturi extreme și in perioada urmatoare Valul de canicula intitulat ”Cleon” iși manifesta puternic prezența in Europa, unde multe regiuni au inregistrat peste 40 de grade Celsius, iar continentul continua sa se afle sub calduri extreme și saptamana viitoare.…

- Mare parte a sudului Europei se pregateste pentru un nou interval cu temperaturi crescute. Mai multe zone din sudul Spaniei sunt in alerta rosie si ar putea experimenta temperaturi de 44 de grade Celsius luni. Vremea calda si uscata din Insulele Canare a facut ca incendiile de vegetatie sa distruga…

- Europa se topește de caldura. In mai multe țari sunt deja temperaturi record sau vor urma in acest weekend. In Italia se așteapta peste 45 de grade. Autoritațile din Grecia au decis sa-i țina departe de monumentele emblematice pe turiști, din cauza caniculei.

- Cetațenii, care și-au planificat pentru aceasta perioada o calatorie in Grecia, trebuie sa țina cont de avertizarile meteorologice emise in aceasta țara. Astfel, Serviciul local de Meteorologie (EMY) a emis un cod rosu de canicula (temperaturi care vor atinge valoarea de pina la 43 de grade Celsius),…