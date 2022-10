Temperaturi de 0 grade în România. Cum va fi vremea de luni. Prognoza meteo ANM ANM aduce vești proaste. Deși ziua de duminica va fi una calduroasa, dupa mijlocul saptamanii temperaturile scad brusc. In anumite zone minimele pot ajunge chiar și pana la 0 grade, in timp ce maximele ar putea sa nu treaca de 13 grade. Potrivit prognozei ANM pentru urmatoarea saptamana, vremea va arata in felul urmator: Temperaturi de 0 grade in Romania. Cum va fi vremea de luni. Prognoza meteo ANM Astazi avem o vreme calda, mai ales in Oltenia și Muntenia. Cerul va fi variabil, cu innorari și ploi izolate de scurta durata pe parcursul zilei in centrul și estul țarii, precum și in zona montana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

