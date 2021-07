Romanii care ajung pe litoral trebuie sa știe ca temperatura mari poate ajunge chiar și pana la 25 de grade. Afla chiar acum temperatura apei marii in funcție de stațiune pentru saptamana 12 – 18 iulie. Cat de calda va fi apa in Mamaia, Vama Veche sau Eforie? Potrivit seatemperature.ro , in stațunea mamaa in peroada 12-18 iulie temperatura Marii Negre va fi urmatoarea: Temperatura apei marii in funcție de stațiune pentru saptamana 12 – 18 iulie. Cat de calda va fi apa in Mamaia, Vama Veche sau Eforie 12 iulie- 24.0°C 13 iulie- 25.2°C 14 iulie- 24.5°C 15 iulie- 24.8°C 16 iulie- 23.5°C 17 iulie-…