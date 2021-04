Teleorman și Giurgiu, singurele județe lipsite de proiecte de retail modern Dezvoltatorii imobiliari au livrat in ultimul an primele proiecte de retail modern in patru județe care nu erau acoperite, și anume Dambovița, Covasna, Harghita și Calarași. Mai mult, in urmatoarea perioada urmeaza a fi bifate și județele Vaslui, Caraș-Severin și Olt, astfel ca ultimele „redute” necucerite de catre dezvoltatorii de centre comerciale vor ramane Teleorman și Giurgiu, potrivit raportului Retail Regional Cities realizat de compania de consultanța imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Prin centru comercial modern, Cushman & Wakefield Echinox descrie proiectele noi sau care au trecut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

