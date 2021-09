Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a transmis, vineri, ca 417 localitati au rata de infectare la 14 zile mai mare sau egala cu 3 la mie, 60 fiind municipii si orase. Capitala si 11 dintre municipiile resedinta de judet au peste 3 cazuri la mia de locuitori. O localitate din judetul Cluj-Napoca…

- Grupul de Comunicare Strategica a actualizat lista cu localitațile care au incidența cumulata la 14 zile a cazurilor de COVID-19 mai mare sau egala cu trei la mia de locuitori. Sunt 46 de orașe (fața de 26 cu o zi inainte) și 306 comune (fața de 266 cu o zi inainte). Dupa ce o localitate atinge…

- Ilfov este județul cu cea mai mare rata de infectare din Romania 3,39, depașind Satu Mare care are o incidența de 3,33. Marți a intrat in scenariul roșu și județul Timiș, dupa ce a trecut pragul de 3 la mia de locuitori. Intre timp, Bucureștiul are cele mai multe cazuri de Covid inregistrate la nivel…

- Cluj-Napoca a ajuns la o rata de infectare COVID-19 de 2,03 la mia de locuitori si, daca aceasta nu va scadea sub 2/1.000, de vineri orașul va intra in scenariul galben, care presupune o serie de restrictii pentru populatie, relateaza HotNews.ro.Potrivit cifrelor publicate astazi de Grupul de Comunicare…

- 255 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind efectuate peste 30.000 de teste, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Pana sambata, pe teritoriul Romaniei,…

- Un numar de 230 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind efectuate 27.800 de teste, a informat, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Pana vineri, pe teritoriul Romaniei, au…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat vineri 54 de cazuri noi de COVID-19 si 1 deces inregistrate in ultimele 24 de ore. 28 de decese din perioada anterioara au fost raportate. La ATI sunt 58 de pacienti. 22 de judete, printre care si Calarasi, nu au raportat niciun caz nou.

- 73 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind efectuate peste 29.000 de teste, a informat, marti, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Pana marti, pe teritoriul Romaniei au fost…