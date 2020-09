Stiri pe aceeasi tema

- La revedere, Vulpița și Viorel! Acces Direct incheie „serialul” inceput acum opt luni. Anunțul a fost facut chiar de Mirela Vaida, cea care a „intreținut” subiectul in ultimele luni, in pofida numeroaselor amenzi primite de la CNA, anunța paginademedia.ro.Concret, Veronica și Viorel Stegaru…

- Schimbare imensa pentru soții Stegaru!. Ce se intampla cu Vulpița și Viorel și ce se intampla in familia lor? Telespectatorii nici ca se așteptau la asta. Ce se intampla cu serialul soților Stegaru? Veronica și Viorel Stegaru au devenit din niște oameni simpli pe care ii știau doar cei din satul lor…

- Viorel și Vulpița s-au trezit dintr-un cuplu simplu, de la sat, in Capitala, bucurand-se de faima și de noi oportunitați. Deși majoritatea romanilor ii critica, soții Stegaru par sa nu țina cont de parerile celorlalți și rup topurile pe YouTube. Dupa piesele lansate impreuna cu Axinte, cu Rafael…

- Dupa ce a fost depistata pozitiv la testul RT- PCR, pentru SARS-CoV-2, problemele parca se sfarșisera odata ce a stat numai in casa, alaturi de soțul ei, Viorel. Liniștea s-a terminat, insa, odata cu perioada de carantinare. Veronica din Blagești a primit o noua lovitura, luni, la ”Acces Direct”: Rafaelo…

- Cei doi invitați ai emisiunii Acces Direct - Veronica și Viorel Stegaru - au fost infectați cu coronavirus, a anunțat joi seara prezentatoarea emisiunii, Mirela Vaida, in direct la Antena 1.„Veronica s-a intors de acasa de la Blagești, dupa ce a stat cateva zile in care a vrut sa evadeze. (…) La noi…

- Veronica și Viorel au fost persoanejele principale de la Acces Direct in ultimele șase luni, insa astazi Mirela Vaida a facut marele anunț despre cei doi soți din Blagești! Ce se va intampla de acum cu ei?

- CAND CNA-UL DOARME!.. Nu puteau rata cei doi trogloditi de la Blagesti, Veronica si Viorel Stegaru, deveniti, de 6 luni, de neurnit din emisiunea Acces Direct, subiectul violentei domestice! Cand “Vulpita” s-a apucat sa se planga la Bucuresti ca e batuta, au curs din nou valuri de ironii la adresa vasluienilor.…

- In aceasta ediție a emisiunii Acces Direct, Vulpița Veronica și-a facut apariția extrem de suparata in platou și acesta a fost momentul in care Mirela Vaida l-a pus la zid pe Viorel Stegaru din Blagești!