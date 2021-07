Stiri pe aceeasi tema

- Marian Murgulet a fost numit secretar de stat la ministerul Digitalizarii marti, 22 iunie, iar miercuri, 23 iunie, premierul Florin Citu l-a eliberat din functie, dupa ce ar fi facut aceasta numire fara a avea acordul PNL, informeaza Hotnews . Potrivit sursei citate, premierul Florin Citu nu a respectat…

- Tranzacția prin care Orange va prelua 54% din acțiunile Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom) a fost notificata oficial în aceasta luna la Comisia Europeana, arata datele Executivului european. Daca tranzacția este aprobata, românii care au internet fix, TV, telefonie fixa ori…

- ​Consiliul de Administrație al Societații Naționale de Radiocomunicații (SNR) se întâlnește miercuri de la ora 12 pentru clarificarea situației/votului pentru revocarea actualului director general Eugen Brad și numirea liberalului Dragoș Preda, fost secretar de stat în Ministerul Comunicațiilor.…

- ​Membrii Consiliului de Administrație al Societații Naționale de Radiocomunicații (SNR) nu au semnat înca decizia luata joi prin videoconferința de înlocuire a directorului general al acestei companii, Eugen Brad, cu liberalul Dragoș Preda, fost secretar de stat în Comunicații, potrivit…

- Consiliul de Administrație al Societații Naționale de Radiocomunicații (SNR) a decis joi înlocuirea lui Eugen Brad, un inginer cu vechime de peste 20 de ani în companie, cu Dragoș Preda, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC) în…

- Una dintre cele mai importante companii din țara noastra, SN Radiocomunicații SA, de sub tutela Ministerului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii condus de catre Ciprian-Sergiu Teleman, are de astazi un nou director general. Cei cinci membrii ai Consiliului de Administrație de la SN Radiocomunicații…

- Ca urmare a pasivitații ministrului USR al Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Ciprian Sergiu Teleman, conducerea SN Radiocomunicații SA a regizat un tun financiar de proporții care, teoretic, nu ar avea cum sa nu intre in vizorul procurilor DNA. Cainii latra, caravana trece In ciuda recentului raport…

- Actualul ministru PLUS al Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Ciprian Sergiu Teleman este prins la mijloc intr-o afacere extrem de controversata regizata de Dacian Cioloș inca de pe vremea cand era premier. Afacerea ratata de Cioloș in 2016, repusa acum pe tapet tot de… Cioloș In 2016, cand era premier,…