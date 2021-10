Telekom Romania Mobile Communications S.A. anunța echipa completa de conducere executiva a companiei incepand cu 1 octombrie 2021. Dina Tsybulskaya a fost numita in funcția de CEO al Telekom Romania Mobile Communications S.A. incepand cu data de 1 septembrie 2021. Dina Tsybulskaya și-a inceput cariera in industria telecomunicațiilor in 2007, in Grupul Telekom Austria, unde a deținut poziția de Marketing Director pana in 2012. A continuat in Turkcell Group, deținand mai multe poziții de top management intre anii 2012 și 2015, precum Commercial Director, apoi Senior Vice President, iar din 2015…