Telefonul pliabil vivo X Fold+ se lansează pe 26 septembrie; Are procesor Snapdragon 8+ Gen 1 Dupa o sumedenie de teasere, vivo a confirmat in sfarsit data la care va dezvalui noul sau telefon pliabil, vivo X Fold+. Ne punem sperante in acest model, deoarece predecesorul sau nu a ajuns in Europa, dar el ar putea sa o faca. vivo X Fold+ va sosi pe 26 septembie, avand la interior un procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Va sosi pe rosu, abordare atipica pentru un telefon pliabil, mai ales unul cu diagonala mare ca Galaxy Z Fold 4 . In postarile teaser am aflat si ca pliabilul va sosi cu incarcare la 80W, un salt pozitiv de la 66W pe X Fold. vivo a lucrat mult la o interfata proprietara… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Motorola a lansat la final de vara telefonul pliabil cu clapeta Motorola RAZR 2022, dar nu l-a adus inca in Europa. Se pare ca va sosi, dar va primi o schimbare de nume, asa cum si Moto X30 Pro a devenit Motorola Edge 30 Ultra in Europa. O scapare a lui Evan Blass a dezvaluit o imagine promotionala…

- Honor si-a adaugat inca un telefon midrange in portofoliu, de aceasta data Honor X40, care costa doar 214 dolari. Pentru inceput a debutat in China, dar nu vad de ce nu ar sosi si in Europa. La noi se vand deja modele entry level sau midrange de la Honor, deci ar fi binevenit. Noul venit are acea camera-inel…

- Se pare ca Huawei isi va aduce noul flagship Mate in Europa mai rapid decat speram, mai precis pe data de 26 septembrie. Surse din Germania au confirmat ca au primit invitatii la un eveniment de lansare pentru acest telefon flagship, iar lansarea are loc pe 26 septembrie. In aceeasi zi va debuta local…

- Huawei Nova 10 și nova 10 Pro au fost lansate in China in luna iulie, iar acum duo-ul midranger este gata sa ia calea Europei. Termenul exact de lansare nu a fost stabilit, dar compania a spus ca se aștepta ca noile modele sa apara in magazinele oficiale Huawei in urmatoarele luni. Huawei nova 10 se…

- Sony ar putea lansa telefonul Xperia 5 IV in cadrul IFA 2022, conferinta tech care are loc la inceput de luna septembrie 2022. Telefonul tocmai a fost certificat de catre autoritatea FCC (Federal Communication Commission) din Statele Unite, deci se poate lansa in SUA fara probleme. Fiind parte a gamei…

- Se pare ca zvonurile cu privirea la amanarea noului telefon pliabil de la Motorola au fost infirmate, iar compania va prezenta Moto RAZR 2022 pe 2 august. La aceeasi data va sosi si Motorola Edge X30 Pro, primul telefon cu camera de 200 de megapixeli. Evenimentul de lansare are loc in China, iar Edge…

- Samsung a lansat in sfarsit un nou telefon robust, dupa o perioada de pauza a acestui segment. E vorba despre Samsung Galaxy XCover6 Pro, care se remarca prin faptul ca aduce si conectivitatea 5G in nisa telefoanelor robuste. Are dotari midrange, dar nu asa multe compromisuri ca alte telefoane din segment.…

- E drept ca Huawei a adus la evenimentul sau din Istanbul noi telefoane Nova, dar nu sunt cele la care ne asteptam. Nu am primit un Nova 10 si Nova 10 Pro, ci Nova Y70 si Nova Y90. Totusi Derek Yu, oficial al companiei a confirmat ca vom avea alte modele Nova la toamna. Intre timp scaparile lui Nova…