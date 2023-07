Telefoanele iPhone 15 ar urma să folosească baterii mai mari Seria iPhone 15, care va fi lansata anul acesta, ar urma sa aiba in dotare baterii mai mari, care sa aduca un plus de autonomie, dar sa si creasca greutatea telefoanelor. Presa din China, care citeaza surse anonime din cadrul Foxconn, sustine ca Apple va folosi baterii mai mari decat anul trecut pe toate modelele din cadrul seriei iPhone 15. iPhone 15 va avea o baterie de 3,877mAh (de la 3,279mAh). iPhone 15 Plus va trece la o baterie de 4,912mAh (de la 4,325mAh). iPhone 15 Pro va avea o baterie de 3,650mAh (de la 3,200mAh). In fine, iPhone 15 Pro Max va folosi o baterie de 4,852mAh (de la 4,323mAh)… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

