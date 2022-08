Teiuș Bike: Aventura, competiția, distracția și peisajul, ”ingredientele” unui eveniment reușit Teiuș Bike: Aventura, competiția, distracția și peisajul, ”ingredientele” unui eveniment reușit Astazi, 19 august 2022 a avut loc ediția a II-a a evenimentului “Teiuș Bike”, un concurs dedicat iubitorilor de sport și natura. Vremea frumoasa a insoțit intreaga ediție, astfel ca participanții s-au focusat pe ce știau ei mai bine, iar aventura, competiția, distracția, peisajul și-au adus aportul pentru reușita evenimentului. Aceasta frumoasa inițiativa a fost […] Citește Teiuș Bike: Aventura, competiția, distracția și peisajul, ”ingredientele” unui eveniment reușit in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| „Teius Bike” 2022: Aventura, competiția, distracția, peisajul și-au adus aportul pentru reușita evenimentului FOTO| „Teius Bike” 2022: Aventura, competiția, distracția, peisajul și-au adus aportul pentru reușita evenimentului In cursul zilei de vineri, 19 august 2022 a avut loc ediția a II-a a…

- Cum va fi VREMEA pana in 21 august 2022, in Alba. Temperaturi crescute și șanse de averse, la nivel județean Cum va fi VREMEA pana in 21 august 2022, in Alba. Temperaturi crescute și șanse de averse, la nivel județean Saptamana care urmeaza va fi una cu temperaturi crescute și cu puține șanse de averse,…

- Primul tunel din Grecia cu suprafața de rulare alba a fost inaugurat recent in zona Kalia Skala, informeaza Hellas Post. Compania Olympia Odos a incheiat lucrarile la tunelul Thiseas de pe autostrada Atena-Patras, acesta fiind incadrat intr-un proiect-pilot. Stratul alb aplicat asfaltului crește siguranța…

- N. D. La acest sfarșit de saptamana, mai exact pe data de 24 iulie a.c., Clubul de Turism și Arte Escamonde Ploiești va organiza, impreuna cu Administratia Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiesti (Zoo Ploiești – Bucov), concursul „Aventura si Orientare”. Competiția va consta in parcurgerea unui…

- VREMEA in ALBA, 27 iunie – 3 iulie. Maxime de 35 de grade, cateva furtuni. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Vremea se incalzește considerabil saptamana viitoare. Sunt anunțate maxime de 34-35 de grade Celsius. Cel mai cald va fi in a doua parte a saptamanii. In weekend sunt anunțate ploi…

- Un muncitor necalificat, o butelie de gaz si bitum incandescent au fost ”ingredientele” unui dezastru care s-a produs in 2018 la acoperisul unui bloc din orasul Teius, judetul Alba. Modul in care muncitorul a izolat planseul cladirii a dus la izbucnirea unui incendiu devastator care a distrus acoperisul…

- Cum va fi VREMEA pana in 12 iunie 2022, in Alba. Temperaturi oscilante și șanse de averse, la nivel județean Cum va fi VREMEA pana in 12 iunie 2022, in Alba. Temperaturi oscilante și șanse de averse, la nivel județean Saptamana care urmeaza va fi una cu temperaturi oscilante, dar și cu șanse reduse…

- VREMEA pana in 27 iunie: perioadele cu maxime peste 30 de grade și cele cu furtuni. Prognoza meteo pe 4 saptamani Vremea se incalzește considerabil de la jumatatea saptamanii viitoare. Sunt anunțate maxime de 32-34 de grade Celsius in sudul Transilvaniei, vestul și sudul țarii. Va fi mai racoros in…