- Postul ramas liber prin demisia lui Ciprian Trocan, plecat la Consiliul Județean Timiș, de la șefia Serviciului Asistența Medicala Școlara din cadrul Primariei Timișoara a fost ocupat marți. Noul director, care a caștigat concursul avand un singur contracandidat, este Diana Amza, membra a Biroului Județean…

- Se lucreaza in continuare la noul corp al Spitalului de Copii „Louis Țurcanu”, iar Primaria Timișoara va cumpara dotarile necesare cu fonduri accesate prin PNRR. Viceprimarul Ruben Lațcau a vizitat vineri dimineața unitatea sanitara pentru a verifica ritmul de lucru de pe șantierul Corpului B. „Cum…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a solicitat Primariei Timișoara sa urgenteze acordarea autorizației de construcție pentru demararea proiectului de reabilitare a Garii de Nord. Nu se stie daca oficialul a fost prost informat sau exista probleme in comunicarea dintre parți, dar municipalitatea…

- Inspectoralul de Politie al Judetului Timis anunta, vineri, ca a deschis dosar penal, dupa ce un grup de membri si simpatizanti ai AUR, alaturi de liderul partidului, George Simion, au patruns in sediul Primariei Timisoara scandand lozinci si cerand audienta la primarul Dominic Fritz. Edilul a cerut…

- Primaria Timisoara a anuntat ca a facut comanda pentru livrarea urmatoarelor 20 de tramvaie, conform contractului, avand in vedere faptul ca omologarea si receptia primului tramvai s-a finalizat cu succes. In primul lot de tramvaie, compania turceasca Bozankaya Otomotiv trebuie sa livreze sapte garnituri…

- ”In cadrul proiectului Innoirea flotei de tramvaie a fost achizitionat, in prima faza, un tramvai nou pentru omologare. Modelul, care va fi operational de saptamana viitoare, a necesitat omologare la nivel european, in cadrul contractului semnat intre primarie si producator. Aceasta etapa a fost finalizata…

- Vechea centrala analogica a Primariei Timișoara va fi inlocuita cu una moderna și cu… mult hulita voce a unui robot digital. Municipalitatea investește 120.000 de lei pentru a pune in funcțiune noua centrala. Primaria Timișoara va achiziționa o noua centrala de telefonie moderne. Scopul acestei achiziții…

- Primaria Timișoara mai are o structura noua in subordine și va face in curand peste 20 de angajari pentru noul serviciu public de parcare al orașului, care a fost luat de sub aripa SDM. Consilierii locali au votat, marți, inființarea acestuia, dar cu multe intrebari la care nu prea s-a oferit raspuns.…