Stiri pe aceeasi tema

- In primele 10 luni ale anului, uzinele auto din Romania au produs puțin peste 333.000 unitați, cu 23.000 de unitați in minus fața de 2020, potrivit datelor anunțate, marți, de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), publicate marti.. Producția auto din Romania (unitați) 2021:…

- V. S. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațiala “Elie Carafoli” – INCAS București continua investițiile cu fonduri europene pentru crearea unuia dintre cele mai importante centre de cercetare și instruire din Romania. La Strejnicu, la doar cațiva kilometri de Ploiești, INCAS va construi…

- Politistii de frontiera de la Aeroportul 'Henri Coanda' din Bucuresti au depistat doi spanioli care au prezentat pentru controlul de intrare in Romania certificate de vaccinare pentru virusul SARS-CoV-2 care nu corespundeau cu datele acestora de identificare, potrivit Agerpres. "In cursul zilei de…

- Presedintele Biden si presedintele Iohannis al Romaniei vor anunta astazi planul de a construi o centrala mica de reactoare modulare (SMR), prima de acest fel, in Romania, in parteneriat cu US NuScale Power. Prin acest proiect, se aduce cea mai recenta tehnologie nucleara civila intr-o parte critica…

- Conform specialiștilor din Romania, sunt șanse extrem de mari ca in țara noastra sa apara o tulpina de coronavirus, in condițiile in care rata de infectare a crescut alarmant și numarul deceselor este, de asemenea, de necontrolat. Iata care este motivul pentru care se vorbește tot mai des despre o tulpina romaneasca de…

- Este prima fabrica sunliquid® la scara comerciala pentru producția de etanol celulozic din reziduuri agricole.Fabrica va procesa aproximativ 250.000 de tone de paie pentru a produce 50.000 de tone de etanol celulozic pe an.Etanolul celulozic joaca un rol cheie in reducerea emisiilor de gaze cu efect…

- Platforma prin care Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a distribuit vaccinurile anti-covid la nivel global in 2020 a fost dezvoltata de compania romaneasca Essensys Software, a declarat, joi, directorul general al acesteia, Mihai Matei, intr-o dezbatere pe tema digitalizarii. "Lucram foarte mult…

- Cu o istorie de aproape 20 de ani de activitate (anul acesta compania aniverseaza aceasta cifra), TETAROM SA (Echipamente Transilvania și Tehnologii Avansate produse în România) administreaza cele mai mari parcuri industriale din România. (peste 3,98 milioane de metri patrați…