- Aceasta a fost concluzia principala a temei „Productive managers, productive branches, and the rewards. Evidence from the cooperative banks in Sri Lanka” elaborata de prof. univ. dr. Shingo Takahashi de la Universitatea Hyogo din Kobe, Japonia. Seminarul a fost organizat de Facultatea de Științe Economice,…

- Aceasta a fost concluzia principala a temei “Does economic self-interest determine public attitudes toward immigrants? An econometric case study in Japan” elaborata de prof. univ. dr. Ana Maria Takahashi de la Kyoto University of Foreign Studies din Japonia. Seminarul s-a desfașurat la sediul USH Pro…

- Cercetatori din Japonia sustin ca inteligenta artificiala (AI) poate indica varsta unui pacient dupa examinarea radiografiilor toracice, marcand un salt semnificativ in domeniul imagisticii medicale. Descoperirea deschide calea pentru o mai buna detectare timpurie a mai multor boli potential mortale.Echipa…

- Cantarețul pe numele sau real Gabriel Gavriș a povestit ca este un om credincios și ca merge des la biserica. Declarațiile au fost facute dupa scandalul uriaș iscat dupa prestația sa de la festivalul Untold."Dumnezeu este singurul care a fost langa mine, au fost momente in care nu aveam bani sa vin…

- Ioan si Ciprian Davidoni Piramida cuantica Davidoni, cea mai noua inventie a timisorenilor Ciprian si Ioan Davidoni, a fost prezentata la Salonul International de Inventii de la Timisoara si a suscitat interes din partea NASA. Descoperirea are rolul de a contracara efectele radioactivitatii. “Piramida…

- David Popovici (18 ani) se pregatește pentru Campionatele Mondiale de Natație, care au loc la Fukuoka, Japonia, din 14 iulie. Recent, romanul a caștigat doua medalii de aur la Sette Colli, competiție de natație gazduita de Roma. Romanul s-a impus la 100 și 200 de metri liber. Pana la competiția din…

- Audierea preliminara in procesul barbatului acuzat de uciderea fostului prim-ministru nipon Shinzo Abe a fost anulata luni in Japonia dupa descoperirea unui obiect suspect la tribunal, au informat media locale, consultate de AFP.