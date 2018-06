Stiri pe aceeasi tema

- Un liceu din judetul Vaslui a devenit un exemplu in intreaga tara. Școala produce, in regie proprie, energie electrica.Totul a fost posibil dupa ce cinci elevi au caștigat, in 2014, o suta de mii de dolari la un concurs de mediu, organizat in Emiratele Arabe. Daca panourile voltaice și lampile cu led…

- Peste 10 mii de oameni au asistat la un spectacol militar in aer liber, in Bistrita Nasaud. Demonstratiile de lupta, completate de muzica de fanfara, au facut parte din manifestarile dedicate Centenarului.

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat, marti, la Bacau, ca pleaca trista, de fiecare data, din Romania din cauza faptului ca societatea este tot mai divizata, afirmand cel mai mare risc este "acela de a ne pierde increderea in noi insine". "Am intrat in…

- SCRISOARE DESCHISA Catre: Ministerul Sanatatii In atentia: Doamnei Sorina Pintea- Ministru Subiect: Birocratia, ucide pacientii! De la: Alianta Pacientilor Cronici din Romania-APCR Stimata doamna Ministru, In fiecare zi peste 200 de romani pierd lupta cu cancerul si in fiecare zi lumea altor 200 se…

- Decizia de anul trecut a inspectorilor Agentiei Nationale de Integritate in privinta unui renumit medic urolog gorjean prin care acesta era declarat incompatibil ramane „in picioare". Fostul sef al Sectiei Urologie, din...

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, politician din generatia tanara, s-a impus ca unul dintre liderii informali ai Uniunii Europene. Evident, alaturi de cancelarul german. Franta si Germania dau ora exacta in UE. Toata lumea recunoaste ca Germania este motorul economiei europene, dar si principala…

- PSD a intrat în declin, o arata ultimele sondaje, iar în viata politica se fac deja jocuri si strategii pentru acapararea electoratului pe care partidul ajuns la comanda lui Liviu Dragnea si a camarilei sale îl pierde, este de parere consultantul

- A incercat sa mai dea o șansa relației sale cu Justin Bieber, dar n-a mers, cei doi iubiți din adolescența desparțindu-se, iar, de curand. Speram, insa, ca acest nou eșec sentimental sa nu se lase cu repercusiuni pentru starea de sanatatea precara a Selenei Gomez și spunem asta luand in considerare…