Tehnocrații nu vor avea loc în PNL (moțiunea lui Cîțu) PNL nu va incuraja un „cult al tehnocraților”, se arata in documentul ideologic cu care premierul Florin Cițu candideaza la șefia partidului. „Un sistem democratic trebuie sa ramana fidel principiului raspunderii aleșilor in fața electoratului”, arata Cițu in moțiunea „Romania liberala”. „Ne detașam de viziunea de tip cultul experților sau tehnocraților, așa-zis neutra din punct de vedere ideologic, și avem in vedere faptul ca raspunderea in fața cetațenilor este atributul omului politic”, adauga acesta. Ușile PNL vor fi inchise nu doar pentru tehnocrați, ci și pentru traseiști,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a transmis un mesaj public prin care iși arata susținerea fața de moțiunea „Romania liberala" cu care Florin Cițu incearca sa caștige președinția PNL. Reușita...

- Florin Cițu și-a depus vineri oficial candidatura pentru președinția Partidului Național Liberal și a incercat sa se distanțeze de contracandidatul sau, Ludovic Orban, care are o moțiune liberal-conservatoare, spunand ca inclusiv in Partidul Național Liberal este nevoie de mai mult liberalism, iar el…

- Florin Citu si-a depus, oficial, candidatura la sefia PNL. Motiunea prin care premierul candideaza pentru functia de presedinte al PNL se numeste „Romania liberala”. Principalele puncte: revizuirea Constitutiei, desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie, intrarea tarii noastre…

- Liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu, a declarat pentru Aleph News ca eșecul campaniei de vaccinare anti-COVID in Romania sta in mainile „coordonatorilor”. „Domnul Gheorghița, domnul Baciu – secretarul de stat care avea atribuții directe – și premierul Florin Cițu, care este coordonator…

- ”Suntem colegi de partid, colaboram, am participat la ședința coaliției ieri. Cu siguranța, comunicam de fiecare data cand este necesar, am comunicat constant”, a raspuns Orban dupa ce a fost intrebat ce relație are cu premierul.Despre activitatea guvernului și cea a lui Florin Cițu, liderul PNL a subliniat…

- Moțiune de cenzura! Ce șanse are PSD sa demita Guvernul Cițu. Parlamentarii dezbat și voteaza, marți, moțiunea de cenzura depusa de PSD. Pentru ca moțiunea sa fie adoptata și Guvernul Cițu sa fie demis, PSD are nevoie de 234 de voturi. Potrivit calculelor, daca toți parlamentarii PSD și AUR ar fi prezenți…

- Liderii social- democrați au depus miercuri dimineața moțiunea de cenzura la adresa Guvernului condus de Florin Cițu și anunța ca ar avea cam 50% șanse sa reușeasca rasturnarea actualei guvernari. Delegația, condusa de ex-premierul Sorin Grindeanu, a anunțat ca a inclus in text și propuneri venite dinspre…

- "Si PNL are nevoie si Romania are nevoie (de un suflu nou - n.r.). Romania se schimba, toata clasa politica ati vazut ca trece prin transformari in ultima perioada. Este randul si PNL sa faca acest pas spre o conducere noua, sa mergem spre o viziune noua, europeana, avem nevoie de reforma. PNL este…