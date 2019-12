Tehnica Shaolin, prezentata la Constanta: Maestrul Lazar Iordache. De la batut cuie cu capul si cu mana, la gaurit geamul cu acul! (galerie foto + video)

Stiri pe aceeasi tema

- Circulația se desfașoara, la ora transmiterii știrii, in condiții de ceața densa pe Autostrada A2, pe Autostrada A4 și pe multe artere din județele Alba, Braila, Calarași, Cluj, Constanța, Harghita, Ialomița, Mureș și Tulcea, anun'[ MEDIAFAX.„La aceasta ora se circula in condiții de ceața…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, pe tronsonul kilometric 10 municipiul Bucuresti ndash; 144 orasul Fetesti, judetul Ialomita al autostrazii A2 Bucuresti ndash; Constanta, ploua, iar intre kilometrii 10 si 65 orasul Lehliu Gara, judetul Calarasi…

- Se apropie sarbatorile si majoritatea oraselor din lume vor fi "imbracate" in mii de lumini.Nimic nu se compara cu bucuria copiilor la vazul unor strazi frumos decorate care sa scoata in evidenta primii fulgi de nea. Chiar si cei care nu sunt atat de entuziasmati de Craciun vor fi prinsi in atmosfera…

- Un militar din cadrul UM 01912 Borcea a fost condamnat de Tribunalul Militar Bucuresti la patru ani si patru luni de inchisoare, acesta fiind gasit vinovat pentru producerea unui grav accident rutier inregistrat pe raza localitatii Stefan cel Mare, judetul Constanta, in ianuarie 2017. Atunci, doi civili…

- Parcul Regina Maria, de la Casa de Cultura a Sindicatelor va gazdui unul din targurile de Craciun din orasul de la malul marii.Patinoar modern, casute de lemn cu produse traditionale de sezon si multa turta dulce. Acestea sunt doar cateva dintre surprizele pregatite de organizatorii Targului Sarbatorilor…

- Traficul pe Autostrada Soarelui, sensul catre Capitala, este restrictionat, pana vineri, la ora 18.00, pentru lucrari de asfaltare, in judetul Ialomita, scrie news.ro.Centrul Infotrafic anunta ca, pana vineri, la ora 18:00, pe sensul catre Capitala al Autostrazii A2 Bucuresti - Constanta,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, pe autostrada A1 Sibiu – Deva, pe tronsonul kilometric 350 – 369, intre localitatile Simeria si Deva, judetul Hunedoara, traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata densa, vizibilitatea…

- Sambata dimineata, zece persoane au murit si sapte au fost ranite in urma celui mai grav accident din Romania inregistrat in acest an. Un microbuz care ducea mai multe femei la serviciu a fost facut zob de un autotren. Se pare ca tirul ar fi intrat pe contrasens. Tragedia a avut loc pe DN 2A, in judetul…