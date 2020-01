Teheranul neagă orice tentativă de "muşamalizare" a vinei autorităţilor în tragedia zborului ucrainean PS752 ”In aceste zile triste, critici au fost adresate conducatrilor si autoritatilor tarii. Unii conducatori au fost acuzati de minciuna si incercarea de a musamaliza cazul, cu toate ca in realitate, sincer, nu a fost asa”, adeclarat pentru presa un purtator de cuvant al Guvernului, Ali Rabii.



”Adevarul este ca noi nu am mintit. A minti inseamna travestirea adevarului intentionat si cu buna stiinta. A minti inseamna a musamaliza informatii. A minti inseamna sa cunosti un fapt si sa nu-l spui sau sa deformezi realitatea”, a subliniat Rabii, potrivit



”Ceea ce am spus noi joi (...)… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

