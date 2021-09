In noaptea de luni spre marți, un mic camion de gunoi a fost deversat de persoane necunoscute in spatele punctului de colectare a deșeurilor de pe Aleea Tineretului din Sfantu Gheorghe. Potrivit relatarilor oamenilor care locuiesc in zona, seara zona era inca curata, dar dimineața o mica gramada de gunoaie l-a intampinat pe maturatorul care […] Articolul TEGA indeamna locuitorii sa sune la Politie daca cineva arunca deseuri la intamplare apare prima data in Mesagerul de Covasna .