Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a considerat joi ca reintoarcerea SUA in cadrul organizatiei, anuntata de noua Administratie a lui Joe Biden, este "o mare zi pentru OMS si pentru sanatatea mondiala", relateaza EFE, potrivit AGERPRES. Suspendarea…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, i-a felicitat miercuri pe presedintele american Joe Biden si pe vicepresedinta sa Kamala Harris pentru investirea in functii, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Citește și: Compania Moderna pregatește…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salutat miercuri o propunere a Consiliului Uniunii Europene de negociere a unui tratat global privind pregatirea pentru pandemii, remarcand ca acesta ar fi al doilea tratat de acest fel dupa Conventia cadru…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat luni ca lumea este in pragul unui "esec moral catastrofal" al distributiei vaccinurilor, transmite Reuters. Tedros a cerut tuturor tarilor si producatorilor sa repartizeze mai echitabil dozele de…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat duminica ca pandemia de COVID-19 nu va fi ultima criza de acest tip, informeaza dpa, relateaza Agerpres. "Istoria ne spune ca aceasta nu va fi ultima pandemie, iar epidemiile sunt un fapt de viata",…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat duminica ca pandemia de COVID-19 nu va fi ultima criza de acest tip, informeaza dpa, relateaza Agerpres. "Istoria ne spune ca aceasta nu va fi ultima pandemie, iar epidemiile sunt un fapt…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a facut apel luni la comunitatea internationala “sa nu inchida ochii” si sa regaseasca “simtul binelui comun” in fata pandemiei de COVID-19, relateaza agerpres . “Nu putem negocia cu COVID-19 si nici nu putem…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a precizat ca nu are niciun simptom al bolii, relateaza agenția AFP, citata de Agerpres. Oficialul a anuntat duminica, 1 noiembrie, pe o rețea de socializare, ca a intrat in carantina, dupa ce a fost in contact…