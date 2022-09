Stiri pe aceeasi tema

- Omenirea nu s-a mai aflat intr-o pozitie atat de buna pentru a pune capat pandemiei de COVID-19, a afirmat, miercuri, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citat de AFP.

- Legea sanatatii va fi schimbata semnificativ in urmatoarea perioada, conform unui proiect de ordonanta adoptat in cadrul sedintei a Guvernului de la finalul lunii august. Una dintre cele mai importante schimbari propuse vizeaza modificarea pachetului minimal de servicii care se acorda persoanelor neasigurate,…

- In județul Iași s-au instalat 15 puncte de prim-ajutor pentru persoanele afectate de canicula. DSP Iași a luat aceasta decizie in urma avertizarilor meteorologice cu privire la urmatorul val de canicula ce va lovi zona Moldovei Direcția de Sanatate Publica (DSP) Iași a instalat 15 puncte de-prim ajutor…

- Vaccinurile anti-COVID-19 au salvat milioane de vieti, dar nu au redus in mod decisiv transmiterea virusului, a precizat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit DPA, preluata de Agerpres. Mai nou, OMS face apel la dezvoltarea unor noi vaccinuri anti-Covid care sa reduca numarul infectarilor.…

- Supraimpozitarea muncii part-time a mai fost introdusa in Romania, dar a fost desființata, acum cațiva ani, de aceleași partide care acum au reintrodus-o, pe motiv ca efectele au fost negative, potrivit lui Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali (CCF) și și tax partner la SoterandPartners.

- INVITAȚIE… Primaria orașului Negrești vine in ajutorul persoanelor care sunt in cautarea unui loc de munca sau vor sa faca o schimbare in cariera. Pe data de 20 iulie 2021, incepand cu ora 10:00, la Casa Orașeneasca de Cultura “Neculai Cioata” din Negrești, va avea loc Targul locurilor de munca. Evenimentul…