Horia Tecau și Kevin Krawietz au caștigat finala turneului ATP 500 de la Halle. Cei doi s-au impus in doua seturi finala in fața perechii Felix Auger-Aliassime și Hubert Hurkacz. Conform eurosport.ro , perechea romano-germana s-a impus cu 7-6, 6-4 pentru a-și adjudeca trofeul. In semifinale, Krawietz și Tecau au trecut in o ora și 28 de minute cu 7-6 (6), 7-5 de belgienii Sander Gille și Joran Vliegen, capi de serie numarul 6. Aceasta a fost a treia finala jucata anul acesta de Tecau și Krawietz, dupa cele de la Rotterdam și Barcelona, ambele pierdute. Tecau va juca cu Kravietz și la Wimbledon…